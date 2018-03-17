Убийство многодетной матери под Киевом: появились новые подробности

В Фастове Киевской области полиция раскрыла заказное убийство многодетной матери, а заказчиков и исполнителей преступления задержали – им уже вручены подозрения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Основанием для убийства 42-летней потерпевшей стало то, что после смерти ее мужа у нее остался его бизнес. Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который за 12 тысяч долларов согласился убить многодетную мать", – рассказал прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

В полиции подчеркнули, что 13 марта исполнитель заказного убийства подстерег женщину, которая шла в детский сад за трехлетним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения, после чего сбежал с места преступления.

Полиция в результате следственно-розыскных действий задержала злоумышленника, двух организаторов, а также их пособника. Всем задержанным сообщили о подозрениях по статье "умышленное убийство".

Прокуратура Киевской области направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Отмечается, что рассмотрение ходатайств состоится сегодня, 17 марта, в Фастовском райсуде.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщала "Сегодня", женщине, частному предпринимателю нанесли 24 ножевых ранения, когда она шла забирать ребенка из садика. Она скончалась в больнице, куда смогла дойти сама. Сиротами остались трое детей.

Напомним, в Киеве будут судить иностранца, который в хостеле убил мужчину.

Как напоминают в ГУ НП в Киеве, инцидент произошел в октябре 2017 года на улице Саперно-Слободской Голосеевского района столицы. В полицию поступило сообщение об убийстве 31-летнего мужчины в хостеле.