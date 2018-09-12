Убийство повара ветераном АТО в Киеве: новые подробности по резонансному делу

Военнослужащего 72-бригады Вооруженных сил Украины Дмитрия Балабуху, обвиняемого в убийстве пассажира маршрутки в Киеве, могут признать инвалидом. На войне Дмитрий получил тяжелую травму головы, в результате чего ему поставили пластину.

Как сообщил OBOZREVATEL адвокат Сергей Трофимов, его подзащитного должна осмотреть медико-социальная экспертная комиссия.

По его словам, командование Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" готово принять Дмитрия, если военная часть даст направление.

"На прошлой неделе я обратился к руководству части, в которой служил Дмитрий, где просил, чтобы его осмотрела МСЭК в военном госпитале", – рассказал адвокат.

Разрешит ли суд доставить подсудимого в медучреждение – под вопросом.

Причины для сомнений есть, так как, по словам Трофимова, судья Деснянского районного суда Киева не разрешает Дмитрию Балабухе свидания с родственниками, что является грубым нарушением законодательства. Такое положение дел, считает защитник, может говорить о предвзятости служителя Фемиды.

В ходе судебных заседаний свидетель подтвердил, что во время конфликта Юрченко, профессиональный боец, первым нанес два удара в голову Балабухи.

"После ударов Дмитрий возвел все в абсолют и начал действовать, как солдат на войне. При этом он плохо помнил произошедшее. Говорил об окровавленных руках, о длительном общении с сотрудниками полиции, правда, не помнил о чем его допрашивали. В машине ему сказали, что потерпевший скончался. В себя Дима пришел утром в полиции", – рассказал адвокат.

По словам Трофимова, его подзащитному была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым, а прокурор сообщил, что посттравматический синдром запрещено ставить военным. "Хотя ПТСР здесь налицо", – рассказал адвокат.

На сегодняшний день защита изучает все обстоятельства. "Мы хотим доказать, что все не так просто, как изначально сообщали СМИ. Да, Дмитрий убил, да виноват, но давайте разбираться во всех нюансах. Мы настроены бороться за человека!" – рассказал он.

Заседание по делу Дмитрия Балабухи состоится 13 сентября в 12:00 в Деснянском районном суде.

Напомним, конфликт между Дмитрием Балабухой и шеф-поваром Русланом Юрченко произошел рядом со станцией метро "Черниговская" в феврале нынешнего года. По утверждению свидетелей, Дмитрий садился в маршрутку и сообщил, что он имеет статус участника боевых действий. Однако водитель стал спорить, вмешался и Юрченко, дошло до драки. После этого военнослужащий купил нож, вернулся и убил обидчика.

Полиция задержала убийцу мужчины на автобусной остановке.