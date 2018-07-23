Убийство правозащитницы Ирины Ноздровской: теперь подозреваемому грозит пожизненное заключение

23 Июля 2018, 13:40

Правоохранители выяснили, что убийство женщины было совершено с особой жестокостью

Дело об убийстве Ноздровском переквалифицировали
Дело об убийстве Ноздровском переквалифицировали

Прокуратура Киевской области изменила подозрение Юрию Россошанскому в убийстве Ирины Ноздровской. Отныне подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы, сообщает прокуратура столичного региона.

Россошанского задержали в начале января текущего года по подозрению в убийстве Ноздровськой. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 ("умышленное убийство") УК Украины. Сейчас действия подозреваемого квалифицировали по ч. 2 п. 4 ст. 115 ("Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью"). Санкция по данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Так, во время досудебного расследования получены выводы судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее сообщенной подозрения.

На основании ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлены материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось в январе, дело об убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской обрастает новыми подробностями. Накануне полиция заявила, что определила маршрут Ноздровской перед гибелью

Напомним, адвокат Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. Она ехала из Киева домой – в село Демидов, что в 40 километрах от столицы. По предварительной информации, на маршрутке. Но домой так и не попала.

1 января ее тело нашли в местной мелководной реке. Без одежды с многочисленными ножевыми ранениями.

По одной из версий, к убийству может быть причастен Дмитрий Россошанский, который два года назад якобы в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть сестру Ирины. Сейчас он находится в СИЗо, но имеет влиятельных родственников, в том числе дядю – бывшего районного судью. Такую версию следствие рассматривает, но она не является основной. Об этом нам сообщили неофициально. Полиция комментирует ход расследования крайне неохотно.

Ранее в полиции озвучивались версии мотива преступления. Правоохранители отвергают вероятность самоубийства и считают, что, скорее всего, убийство связано с ее профессиональной деятельностью, в первую очередь из-за ее участия в деле по гибели ее сестры в ДТП.
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Источник:

"Сегодня"

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