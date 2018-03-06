Убийство в центре Киева: опубликованы фотороботы подозреваемых

Полиция разыскивает двух злоумышленников и назвала их приметы

В Главном управлении Нацполиции в Киеве опубликовали фотороботы двух мужчин, которых подозревают в причастности к резонансному преступлению на ул. Лютеранской. Напомним, сегодня утром во дворе жилого дома местному 37-летнему жителю было нанесено ножевое ранение. В результате мужчина скончался в карете "скорой".

"Начатое уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины, это – тяжелые телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения", – сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.

Опубликовали правоохранители и приметы злоумышленников. Одному из них на вид 35-37 лет, рост 179 см, лицо круглое с небритостью, нос средний, глаза темные, полные губы, худощавое телосложение.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У второго подозреваемого – худое вытянутое лицо, тонкие губы, худощавое телосложение. На вид ему 40-45 лет, рост 180 см.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее мы писали, что погибший в Киеве на Лютеранской мужчина подходил к машине, которая была припаркована во дворе. В это время на него и совершили нападение.