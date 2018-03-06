Убийство в центре Киева: стала известна личность погибшего

Выяснилась личность мужчины, которого зарезали в правительственном квартале в Киеве.

Погибшим оказался директор предприятия "AQ Пластик" Сергей Захарчук. Об этом пишут Стражи.Эспресо.

Сообщается, что директор ООО "AQ Пластик" Захарчук Сергей Александрович примерно в 10:20 направлялся к своей машине, когда неизвестный напал на него и ударил ножом мужчину в ногу. Пока пострадавшему оказывали помощь, он умер. Вероятно, нападавший задел артерию.

Сообщается, что Сергею Захарчуку было 38 лет.

Ранее в Главном управлении Нацполиции в Киеве опубликовали фотороботы двух мужчин, которых подозревают в причастности к резонансному преступлению на ул. Лютеранской. Напомним, сегодня утром во дворе жилого дома местному 37-летнему жителю было нанесено ножевое ранение. В результате мужчина скончался в карете "скорой".

"Начато уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины, это – тяжелые телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения", – сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.