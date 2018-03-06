Убийство в центре Киева: все подробности

Во вторник утром в одном из дворов по ул. Лютеранской в самом центре столицы произошло жестокое преступление. Неизвестный нанес ножевое ранение 37-летнему мужчине. От полученных травм пострадавший скончался в карете "скорой".

"Около 10:30 столичным правоохранителям поступило сообщение, что в Печерском районе на улице лежит человек с ножевым ранением. На место вызова сразу же выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции. Спасти жизнь пострадавшего не удалось, он умер в карете "скорой". Установлено, что это 37-летний местный житель", – сообщили в полиции Киева.

В настоящее время оперативники работают на месте происшествия. Они опрашивают жителей близлежащих домов и возможных очевидцев. Устанавливают обстоятельства преступления и разыскивают виновника. Информация о событии внесена в ЕРДР, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Маяковского в Киеве произошло жестокое убийство. В полицию обратился мужчина, сообщив, что его сестра второй день не отвечает на звонки. На место выехали сотрудники полиции. В ванной комнате обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти.

Кроме того, мы сообщали о случае, когда в Киеве мужчина убил жену шваброй. В квартире между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности. Мужчина начал бить женщину металлической шваброй. В результате от полученных травм потерпевшая скончалась.