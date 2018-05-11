Убийство в Киеве: полиция установила личность погибшего

Сегодня, 10:55

Парень 1994 года рождения был киевлянином

 

Место стрельбы. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Место стрельбы. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция установила личность погибшего в результате стрельбы в Святошинском районе Киева. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на заместителя начальника отдела коммуникации полиции Киева Яну Неруш.

"Личность потерпевшего установлена. Это мужчина 1994 года рождения, киевлянин. Сейчас усилия работников столичной полиции направлены на установление и задержание подозреваемого", – говорится в сообщении.

Сообщается, что с места происшествия полиция изъяла две гильзы. По заключению экспертизы будет установлено, какое оружие использовал злоумышленник.

Отмечается, что сведения о стрельбе внесли в ЕРДР. Сейчас начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство").

Напомним, 10 мая в Святошинском районе Киева в результате конфликта между тремя неизвестными один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался. С места происшествия правонарушитель скрылся.

Ранее мы сообщали, что в Обухове на остановке общественного транспорта произошла стрельба.
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