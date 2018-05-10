Убийство женщины в Борисполе: без мамы остался 12-летний мальчик

В полиции Киевской области рассказали подробности резонансного убийства женщины в Борисполе.

27-летний ранее судимый уроженец Черкасской области, выйдя на свободу после 10-летнего заключения за убийство, в ноябре 2017 года на одной из улиц г. Борисполь из хулиганских побуждений напал на 51-летнюю женщину, которая ночью возвращалась домой с работы. Мужчина ударил ее ножом в область сердца, после чего скрылся. К сожалению, полученное проникающее ранение оказалось несовместимым с жизнью. Без матери остался 12-летний сын.

Полицейские Бориспольского отдела полиции ГУНП в Киевской области вышли на след преступника в начале апреля. Задержали "на горячем" благодаря внимательному местному жителю, в домовладение которого он незаконно проник. Несмотря на попытку злоумышленника применить нож, хозяин задержал его и передал полицейским.

Сейчас он находится под стражей. Продолжается досудебное расследование в рамках открытых уголовных производств: п. 7, 13 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сотрудники Иванковского отделения полиции в течение 40 минут разыскали и задержали 48-летнего жителя Житомирской области, который напал с ножом на свою бывшую возлюбленную и сбежал. Так он пытался отомстить ей за разорванные между ними отношения.

Также мы сообщали, что недавно правоохранители задержали 26-летнего жителя столицы, который убил мужчину двумя ударами ножа.