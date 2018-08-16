Ураган в Киеве: синоптик показала фото из космоса и назвала следующих "жертв"

Сегодня, 11:15

Во время ночной бури над Киевом появилось мощное атмосферное пятно

Затопленный Крещатик. Скриншот с видео из Facebook
Затопленный Крещатик. Скриншот с видео из Facebook

Во время мощной грозы, которая бушевала в Киеве в ночь на 16 августа, над украинской столицей появилось мощное атмосферное пятно, которое смещалось в сторону Чернигова и Сум. Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Также она опубликовала снимки из космоса, на котором четко видно это необычное атмосферное явление.

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"Самое мощное атмосферное пятно из возможных село как раз на Киев в три часа ночи. Смещается на северо-восток, соседи – черниговчане, сумчане, ловите)", – написала Диденко.

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Напомним, от урагана в Киеве пострадал центр города – после ночной грозы затопило Крещатик и ряд других центральных улиц.

Спасатели после ночного потопа в столице ликвидируют последствия непогоды. К работам привлечены 35 человек и восемь единиц спецтехники.

По данным Главного управления ГСЧС в Киеве, спасателей вызвали на демонтаж 14 поваленных деревьев. Большая часть из них упала на проезжие части. На Русановке из-за этого оказался заблокированных подъезд к подстанции скорой помощи. 
Киев, потоп, ураган, Чернигов, сумы, непогода, гроза
Источник:

"Сегодня"

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