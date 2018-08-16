Ураган в Киеве: синоптик показала фото из космоса и назвала следующих "жертв"

Во время ночной бури над Киевом появилось мощное атмосферное пятно

Во время мощной грозы, которая бушевала в Киеве в ночь на 16 августа, над украинской столицей появилось мощное атмосферное пятно, которое смещалось в сторону Чернигова и Сум. Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Также она опубликовала снимки из космоса, на котором четко видно это необычное атмосферное явление.

"Самое мощное атмосферное пятно из возможных село как раз на Киев в три часа ночи. Смещается на северо-восток, соседи – черниговчане, сумчане, ловите)", – написала Диденко.

Напомним, от урагана в Киеве пострадал центр города – после ночной грозы затопило Крещатик и ряд других центральных улиц.

Спасатели после ночного потопа в столице ликвидируют последствия непогоды. К работам привлечены 35 человек и восемь единиц спецтехники.

По данным Главного управления ГСЧС в Киеве, спасателей вызвали на демонтаж 14 поваленных деревьев. Большая часть из них упала на проезжие части. На Русановке из-за этого оказался заблокированных подъезд к подстанции скорой помощи.