Устроившему смертельное ДТП на Ирпенской трассе водителю грозит 10 лет тюрьмы

Сегодня, 16:45

В аварии погибли 4 человека, еще 3 в тяжелом состоянии оказались в больнице

Устроившему смертельное ДТП на Ирпенской трассе водителю грозит 10 лет тюрьмы

Объявлено подозрение водителю, устроившему ДТП на Ирпенской трассе 19 августа, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Подозрение сообщено 47-летнему виновнику ДТП. Водитель на автомобиле Suzuki Grand Vitara ехал из Ирпеня в Киев, внезапно решил развернуться через двойную осевую линию и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Citroen Berlingo, ехавшим навстречу. В ходе аварии водитель и пассажир Citroen, а также двое пассажиров Suzuki погибли на месте.

Троих выживших с различными травмами госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, возле НАУ пьяный таксист врезался в маршрутку и вылетел на колеи трамвая. В крови у водителя было 2,50 промилле.

Кроме того, 12 сентября на проспекте Лобановского произошло ДТП: автомобили разбросало по дороге. Столкнулись одновременно несколько автомобилей.
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