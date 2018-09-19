В аэропорту "Борисполь" нашли чемодан с 5 кг кокаина

Наркотики нашли в багаже, следовавшем из Варшавы в Тель-Авив

В аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, наркотики обнаружил служебный пес Фарт. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком, который отправили на проверку.

Пограничники проинформировали Нацполицию, подготовлено сообщение об открытии уголовного дела по ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, перевозка или пересылка наркотических веществ".

Напомним, накануне в Киеве полицейские задержали гражданина РФс амфетамином. Выяснилось, что задержанным оказался сын экс-полпреда главы Чечни Рамзана Кадырова. Началась облава на проспекте Победы, а задержание произошло на улице Кирилло-Мефодиевской. В ходе задержания правоохранители перекрыли всю улицу. По информации журналистов, сын экс-полпреда главы Чечни прибыл в Киев месяц назад.

Кроме того, в Черниговской области СБУ задержала военного. Мужчину задержали при попытке пронести на территорию военного городка партии амфетамина.