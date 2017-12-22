В аэропорту "Борисполь" произошел инцидент с самолетом из Минска

Вчера, 13:28

Никто не пострадал, аэропорт не закрывался

 


В пятницу утром в аэропорту "Борисполь" произошел инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа". Некоторые СМИ писали, якобы аэропорт был закрыт из-за ЧП.

В пресс-службе аэропорта отметили, что "Борисполь" не останавливает работы и работает в штатном режиме.

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"22 декабря в 10:00 произошел инцидент при рулежке самолета авиакомпании "Белавиа", рейса B2 843, направляющегося из Минска. Самолет никаких повреждений не получил. В результате данного инцидента никто не пострадал. Пассажиры в ожидании изменения борта воздушного судна. Детали инцидента будут позже", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в салоне самолета в аэропорту "Борисполь" разбили ртутный градусник, спасатели провели демеркуризацию.

Также мы писали о случае, когда самолет МАУ Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS025 Киев-Харьков, столкнулся с автомобилем кейтеринговой компании. Воздушное судно начало руление со стоянки, получив на это разрешение от наземных служб.
борисполь, самолет, пассажиры, инцидент
Источник:

"Сегодня"

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