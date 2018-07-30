В аэропорту "Борисполь" задержали иностранца-взяточника

Сегодня, 11:15

Гражданин африканской республики Гана пытался незаконно попасть в Украину

 

Фото: ГУНП в Киевской области
Фото: ГУНП в Киевской области

В международном аэропорту "Борисполь" задержали иностранца, который пытался незаконно пресечь украинскую границу. Мужчина предлагал правоохранителям 200 долларов США за решение этого вопроса. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"В международном аэропорту "Борисполь" 32-летний гражданин республики Гана во время разъяснения причин и оснований отказа в пересечении государственной границы Украины, пытался положительно решить вопрос за 200 долларов США", – говорится в сообщении.

О задержании 32-летнего иностранца сообщили в посольство Ганы.

"Уголовное производство в отношении задержанного возбуждено по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Не так давно в аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали 36-летнего гражданина республики Бангладеш, который пытался незаконно попасть на территорию Украины. 

Ранее в международном аэропорту "Одесса" украинские пограничники задержали гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол.
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