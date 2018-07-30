В аэропорту "Борисполь" задержали иностранца-взяточника

В международном аэропорту "Борисполь" задержали иностранца, который пытался незаконно пресечь украинскую границу. Мужчина предлагал правоохранителям 200 долларов США за решение этого вопроса. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"В международном аэропорту "Борисполь" 32-летний гражданин республики Гана во время разъяснения причин и оснований отказа в пересечении государственной границы Украины, пытался положительно решить вопрос за 200 долларов США", – говорится в сообщении.

О задержании 32-летнего иностранца сообщили в посольство Ганы.

"Уголовное производство в отношении задержанного возбуждено по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Не так давно в аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали 36-летнего гражданина республики Бангладеш, который пытался незаконно попасть на территорию Украины.

Ранее в международном аэропорту "Одесса" украинские пограничники задержали гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол.



