В аэропорту "Борисполь" задержали российскую путану из базы Интерпола

В "Борисполе" задержали россиянку по базе Интерпола

В аэропорту Борисполь задержана гражданка России, находившаяся в международном розыске. Об этом в среду, 9 мая, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Задержанная прибыла накануне рейсом Дели – Киев. Установлено, что женщина разыскивается правоохранительными органами России за проституцию и сексуальную эксплуатацию.

В настоящий момент ее передали сотрудникам Национальной полиции.

Ранее в столичном аэропорту правоохранители задержали иностранца, который пытался вывезти в Испанию для дальнейшей сексуальной эксплуатации трех украинок. Полицейские выяснили, что с женщинами 47-летний гражданин Болгарии знакомился через социальные сети в Интернете. Узнав о тяжелом материальном положении потенциальной жертвы, мужчина предлогал трудоустройство за рубежом.

Напомним, ранее в Харькове задержали молодого сутенера, который "помогал" девушкам решать денежные вопросы.

Также в Харькове сутенеры выставляли девушек на Московском проспекте."Бизнес" организовал 27-летний парень.