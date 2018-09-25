В Белой Церкви задержали банду несовершеннолетних, грабивших прохожих

Сегодня, 13:28

Малолетними бандитами руководил взрослый мужчина

В Белой Церкви задержали банду несовершеннолетних, грабивших прохожих
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Белой Церкви Киевской области была задержана банда несовершеннолетних преступников. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Выяснилось, что руководил бандой 24-летний житель Белой Церкви, который только что вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. В группу входил также 16-летний уроженец Житомирской области, который тоже имел проблемы с законом, и двое малолетних 12 и 13 лет местных жителей.

Главарь подговорил трех несовершеннолетних напасть на 50-летнего прохожего. Мужчину избили посреди улицы, ограбили, забрав мобильный телефон и золотую цепочку с крестиком, пострадавший попал в больницу.

Злоумышленников быстро поймали, самому старшему избрана мера пресечения содержание под стражей. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.186 ("Грабеж") УК Украины.

Напомним, в Днепре подростки избили и ограбили двоих мужчин. Нападавших задержали, а пострадавшего госпитализировали в больницу.

Кроме того, в Харькове мужчину ограбили иностранцы. Преступники, угрожая расправой, отобрали у пострадавшего 700 тысяч гривен.
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