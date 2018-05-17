В Борисполе клиентов банка шокировала голая девушка

Сегодня, 13:28

Посетительница банка вначале разделась до купальника, а потом сняла и его

 

Вначале девушка разделась до купальника. Скриншот из видео
Вначале девушка разделась до купальника. Скриншот из видео

В Борисполе клиент одного из банков шокировала других посетителей неадекватным поведением. Раздевшись до купальника, она начала выкрикивать бессвязные фразы и бегать по отделению.

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Потом она сняла с себя все.

ВИДЕО 18+

Как пишет Корреспондент.net, происшествие случилось в пятницу, 11 мая. Видео предоставил читатель, ставший свидетелем происшествия. По словам других очевидцев, после банка девушка купалась голой в городском фонтане.

Напомним, что в Киеве на Подоле гулял мужчина в плавках с монтировкой. Мужчина был замечен на перекрестке Набережно-Крещатицкой и Валов.

Ранее в  полиции Киева сообщили детали резонансного происшествия, которое произошло в столичной подземке. Напомним, там был замечен полностью голый мужчина, который разгуливал по платформе и в вагоне поезда. Инцидент начался еще на станции метро "Позняки". Уже на станции метро "Красный хутор" от рук неадекватного пассажира пострадал еще один полицейский, который пытался его задержать – он получил удар по голове. Но голого мужчину таки удалось задержать, после чего ему вызвали "скорую".

Кроме того, патрульные гонялись за голым мужчиной на Крещатике. Позже выяснилось, что это был блогер, который решил проверить работу копов.
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