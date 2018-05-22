В Борисполе погибли шесть человек из-за отравления алкоголем

Группа лиц употребляли спиртные напитки все вместе в частном доме, но выжил только один

В городе Борисполь Киевской области группа лиц из семи человек употребляла алкоголь, после чего они попали в больницу без сознания, и все закончилось летальным исходом для шести из них. Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что еще один человек, участвовавший в распитии алкоголя, – выжил.

"22 мая в 6:45 в ГСЧС поступило сообщение, что в г. Борисполь предварительно в результате отравления суррогатным алкоголем погибли шесть человек и один человек пострадал, которые 21 мая были госпитализированы в Бориспольскую районную больницу без сознания", – говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что указанные лица употребляли алкоголь все вместе в частном доме.

Как сообщалось в конце апреля, местные власти в Украине получили право запрещать продажу алкоголя ночью. Закон, который предоставляет органам местного самоуправления право ограничивать продажу алкоголя в определенное время суток, вступил в силу. Нарушение запрета торговли алкоголем влечет за собой административную ответственность.

Сайт "Сегодня" ранее уже писал о симптомах, первой помощи и профилактике в случае алкогольного отравления. Более 50% летальных исходов в результате отравления наступает именно при отравлении алкоголем, поэтому украинцам стоит почитать рекомендации специалистов.