В Борисполе самолет совершил аварийную посадку из-за отказа оборудования

В аэропорту "Борисполь" самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), выполнявший рейс PS152 Хельсинки – Киев, совершил аварийную посадку. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошел в четверг, 15 марта. Причиной стал кратковременный отказ оборудования. Экипаж объявил аварийную посадку, но вскоре отменил, потому что выполненные процедуры возобновили работу самолета.

"Самолет совершил успешную посадку в международном аэропорту "Борисполь" в штатном режиме", – подчеркнули в пресс-службе МАУ.

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Напомним, ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме того, легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями. По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолета, потребовалась госпитализация.

Также мы сообщали о том, что в аэропорту Киттиля на севере Финляндии погиб украинский пилот, который прилетел на частном самолете Gulfstream-G150.