В "Борисполе" задержали наркодельца с кокаином на 760 тысяч долларов

Сегодня, 13:20

Злоумышленник пытался ввезти на территорию Украины около четырех кг кокаина

 

 


Видео: npu.gov.ua

Работники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции и Государственной пограничной службы задержали в международном аэропорту "Борисполь" мужчину с партией наркотиков.

Как сообщили в ГУ ГФС в Киевской области, во время проведения таможенного досмотра багажа гражданина Украины, который прилетел из Бразилии, авиарейсом транзитного сообщения №297 "Доха-Борисполь", в двойном дне между боковыми стенками чемодана были обнаружены два прямоугольных пакета с порошкообразным веществом белого цвета.

Злоумышленник пытался ввезти на территорию Украины около четырех килограмм кокаина.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, по ценам черного рынка стоимость изъятого составляет около 760 тыс. долларов США.


Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Наркодельца задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Проводятся дальнейшие следственные действия по установлению полного круга лиц, причастного к совершению данного правонарушения.

Напомним, что работники обновленного Департамента противодействия наркопреступности недавно прошли отбор по образцу, предложенному стратегическими партнерами службы: отделом по правоохранительным вопросам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине (INL) и Администрацией по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Министерства юстиции США.

Как мы сообщали ранее, правоохранители установили, что ранее судимый за уголовные преступления житель столицы заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. "Товар" поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления. Используя связи в криминальном мире, делец сбывал наркотики в разные регионы нашей страны, в частности, с помощью курьеров.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на территории Киевской таможни в городе Борисполь при получении очередного отправления. У задержанного правоохранители изъяли более пяти килограммов кокаина, который был скрыт в коробках с роликовыми коньками. Стоимость обнаруженной партии наркотиков на "черном рынке" составляет более восьми миллионов гривен.

Напомним, в апреле полиция Испании обнаружила около 9 тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в транспортном контейнере.
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Источник:

"Сегодня"

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