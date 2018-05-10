В Броварах 19-летняя воровка ударила кассира бутылкой по голове

Сегодня, 11:03

Девушка украла мороженое, а в ответ на замечание продавца стала драться

 

Воровку задержали. Фото: ГУ НП в Киевской области
Воровку задержали. Фото: ГУ НП в Киевской области

В магазине в Броварах задержали воровку, которая за мороженое ударила кассира бутылкой по голове.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, 19-летняя девушка украла в торговом заведении охлаждающий десерт, а в ответ на замечание продавщицы нанесла ей телесные повреждения бутылкой алкогольного напитка.

Правонарушительницу оперативно задержали сотрудники группы реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Девушке грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или до 200 часов общественных работ или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столице снизился уровень преступности по сравнению с прошлым годом. По данным столичных правоохранителей, за четыре месяца этого года в городе было зарегистрировано 14 681 преступление, что на 3941 эпизод меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Ранее в Киеве полицейские задержали молодого мужчину, который обокрал церковь.
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Источник:

"Сегодня"

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