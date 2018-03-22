В Броварах спасатели помогли раненой косуле

Сегодня, 11:23

Животное со следами крови нашли и отловили во дворе частного дома

 


Сбитую косулю отвезли в клинике. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Сбитую косулю отвезли в клинике. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Сбитую косулю отвезли в клинике. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Сбитую косулю отвезли в клинике. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Сбитую косулю отвезли в клинике. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Сбитую косулю отвезли в клинике. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Сбитую косулю отвезли в клинике. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Сбитую косулю отвезли в клинике. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Сбитую косулю отвезли в клинике. Фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

В Броварах Киевской области сотрудники службы по спасению животных обнаружили раненого олененка. В четверг, 22 марта, его со следами крови нашли и отловили во дворе частного дома. Вероятно, его сбила машина.

У олененка травмировано легкое и выбиты передние зубы. Общее состояние животного было очень тяжелым, оно испытало шок. Его госпитализировали в ветеринарную клинику Киевского зоопарка.

Напомним, в Запорожье экипаж патрульной полиции подобрал у дороги истощенную косулю.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, утром 20 марта копы заметили у дорожной обочины животное, которое с трудом передвигалось.

Стражи порядка подобрали косулю и отвезли на стационарный пост, расположенный на трассе Борисполь – Днепропетровск – Запорожье.

"Животное имело изможденный вид и, скорее всего, заблудилось в поисках пищи", – предположили патрульные.

Косулю передали защитникам животных, сделав несколько фото на память.

Также мы сообщали, что жители прикарпатского села приручили косулю, которая теперь ни на шаг не отходит от своих хозяев, но к чужакам относится настороженно.
фото, спасатели, бровары, сбили, косуля
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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