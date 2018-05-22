В Броварах задержали вора кабеля и мужчину, который вырубал деревья

Сегодня, 14:29

Мужчин проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений

 


Злоумышленников задержали. Фото: Броварское отделение полиции

Злоумышленников задержали. Фото: Броварское отделение полиции

Злоумышленников задержали. Фото: Броварское отделение полиции

Злоумышленников задержали. Фото: Броварское отделение полиции

В городе Бровары сотрудники группы реагирования патрульной полиции совместно с работниками одной из охранных фирм задержали вора. Из подвального помещения многоэтажки 23-летний броварчанин похитил около 40 метров телефонного кабеля.

Как сообщили в Броварском отделении полиции, в этот же день по спецлинии "102" полиции Киевщины поступило сообщение о незаконной вырубке леса. В селе Летки полицейские задержали мужчину, который самовольно вырубал деревья.

По данным фактам проводится проверка. Правоохранители проверяют мужчин на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее мы сообщали, что в Киеве двое мужчин оставили жителей Днепровского района без телефонной связи. 36-летний местный житель и 40-летний гражданин другого государства признались в краже около 15 метров телефонного кабеля. К слову, ранее они уже совершали аналогичные преступления.

Напомним, ранее в Киеве двоих мужчин задержали за кражу кабеля связи. Как сообщили в ГУ НП в столице, в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила информация о срабатывании сигнализации на проспекте Освободителей. На место происшествия выехали патрульные и следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели территорию и увидели открытый коммуникационный колодец, а неподалеку – двух мужчин. Они на костре обжигали провода.
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Источник:

"Сегодня"

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