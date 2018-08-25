В центре Киева горел ресторан

Пожар вспыхнул на первом этаже здания и в пристройке к нему

В субботу, 25 августа, произошел пожар в ресторане, расположенном на первом этаже здания на улице Крещатик, 12, в центре Киева и в пристройке к нему. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своем официальном сайте.

"Прибыв к месту вызова в 07:44, пожарные установили, что возгорание возникло на 1-м этаже 7-этажного административного здания на кухне ресторана на площади 15 кв. м с частичным распространением огня на крышу 1-этажного пристройки", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили что ликвидировать пожар не получалось из-за того, что долгое время не удавалось отключить электроснабжение в здании и время от времени от электрической проводки с напряжением 380 вольт шли искры.

"Спасатели не давали возгоранию распространиться на большую площадь. После того, как представители "ДТЭК Киевские электросети" в 09:44 выключили питание здания, пожарные начали полноценное тушения пожара. В 9:56 пожар был ликвидирован", – сообщили в ГСЧС.

В результате возгорания была повреждена электропроводка, частично сгорело и разобрано 20 кв. м кровли пристройки. Травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в субботу утром, 25 августа, в Хмельницком на вещевом рынке вспыхнул пожар. В результате загорелись торговые киоски на площади 80 квадратных метров.

Также в Харьковской области на предприятии вспыхнул масштабный пожар, который охватил две тысячи квадратных метров площади.

Ранее в одном из отелей Китая вспыхнул пожар, в результате которого погибли 18 человек.