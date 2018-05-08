В центре Киева хулиганы расстреляли Infiniti

В Киеве на Печерске повредили дорогую иномарку.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, в понедельник утром на парковке по улице Цитадельной мужчина обнаружил свой автомобиль Infiniti с повреждениями на лобовом стекле, похожими на отверстия от пуль. На место происшествия выезжали экипажи патрульных, следственно-оперативные группы Печерского и Главного управлений полиции.

Сотрудники полиции осмотрели иномарку: с места изъяли четыре деформированные пули, которые направили на проведение экспертного исследования.









Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция на месте пообщалась с возможными свидетелями и очевидцами правонарушения. Также свои объяснения оперативникам предоставил владелец машины.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебного расследования. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в апреле на улице Митрополита Липковского киевлянин открыл стрельбу по окнам квартир. К счастью, люди не пострадали.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на улице Ивана Пулюя (Турецкий городок) неизвестные разбили окна в нескольких автомобилях. ЧП произошло на платной парковке возле одного из супермаркетов.