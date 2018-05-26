В центре Киева копы предотвратили два конфликта между фанатами

Утром 26 мая, в день проведения финального матча Лиги чемпионов, который состоится в Киеве, полиция пресекла столкновения фанатов в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции Киева.

Так, на перекрестке улиц Шота Руставели и Бассейной в 6:30 возникла ссора между группой студентов, которые громко ругались. Полицейские, которые охраняют порядок в центральной части города, вмешались и прекратили конфликт.









Уже в 7:55 конфликт провоцировали четверо молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, которые вышли из ночного клуба на Крещатике. Копы и бойцы Нацгвардии провели с компаниями профилактические беседы.

Напомним, ранее в Киеве произошло нападение на болельщиков английского "Ливерпуля", которые устроили 20 футбольных хулиганов. Были задержаны двое из них, в отношении которых составили административные протоколы.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в НСК "Олимпийский". В матче сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Онлайн "Реал" – "Ливерпуль" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.