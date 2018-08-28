В центре Киева накрыли бордель, который работал под видом массажного салона

Эротический бизнес организовала 29-летняя киевлянка, ей грозит до семи лет тюрьмы

Столичные правоохранители начали уголовное производство по факту организации сексуальных услуг под видом массажного салона. Доход от деятельности составлял 250 000 гривен в месяц, а стоимость услуг – 700 гривен в час, сообщает полиция Киева.

В салоне работала администратор, которая получала от клиентов деньги и передавала их организатору бизнеса.

"Это – 29-летняя киевлянка, которая арендовала квартиру на улице Саксаганского и подыскивала девушек для оказания мужчинам интимных услуг. Клиентов она находила через интернет по объявлению о предоставлении услуг эротического массажа. Во время проведения санкционированных обысков в квартире, автомобиле и в жилом доме организатора изъяли деньги, мобильные телефоны, видеокамеру и компьютер, которые направили на экспертизу", – рассказал временный и.о. начальника сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Организаторци преступного бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Святошинском районе Киева полицейские разоблачили онлайн-порностудию, которая занималась съемкой видео порнографического характера и его сбытом в интернете.

Не так давно в Киеве сотрудники полиции разоблачили порностудию, которая разместилась в съемной квартире, где шестеро "сотрудниц" были моделями в съемках нелегального видео.

Напомним, ранее в Днепре копы разоблачили бордель, который действовал в арендованной квартире.



