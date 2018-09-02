В центре Киева неизвестный изнасиловал девушку

На бульваре Шевченко в Киеве, где недавно нашли тело мужчины, неизвестный изнасиловал девушку и скрылся. Об этом с места событий сообщает "Информатор".

Инцидент произошел сегодня утром около 5:30. Насильник напал на пострадавшую во дворе дома, а после скрылся в неизвестном направлении. На данный момент полиция разыскивает преступника. Согласно ориентировке, рост мужчины – примерно 180 сантиметров, он был одет в черную футболку и шорты.

Пострадавшую девушку увезли в больницу для осмотра врачей. Подробности инцидента выясняются.

Не так давно в городе Бровары Киевской области полиция задержала двоих мужчин, которые изнасиловали 16-летнюю девушку. Как сообщила пострадавшая, вечером знакомый молодой человек заманил ее в квартиру. Потом девушку закрыли и двое мужчин издевались над ней до утра.

Ранее в Киевской области душевнобольной задушил, изнасиловал, ограбил и поджег пенсионерку.

Также в Киеве правоохранители задержали 45-летнего жителя столицы, которого подозревают в изнасилованиях.



