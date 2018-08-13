В центре Киева незаконно приватизировали фонтан

В Киеве незаконно приватизировали фонтан на ул. Московской, 31/33 в Печерском районе, сообщает прокуратура столицы.

"Установлено, что в начале марта 2018 неустановленные лица незаконно зарегистрировали право частной собственности на указанное коммунальное имущество", – говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас проводится досудебное расследование по ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Кроме того, прокуратура готовит иск в суд с требованием вернуть фонтан в собственность города.

Напомним, с 1 мая после зимовки заработали киевские фонтаны, которых насчитывается в городе около сотни.

Больших фонтанов в столице — восемь, и самые популярные находятся на Майдане Незалежности и Русановской набережной. Они оснащены уникальным оборудованием и работают со светомузыкальным сопровождением.

Световое и музыкальное представление здесь начинается с 21:00. В этом году в "репертуаре" фонтанов более 20 композиций (в прошлом году — около 10): гимн Киева — "Як тебе не любити, Києве мій", гимн Украины, композиции рок-групп AC/DC, Queen, классические произведения Шопена и Вивальди и мелодии украинских исполнителей The Hardkiss и "Океан Ельзи".