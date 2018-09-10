В центре Киева обворовали квартиру зама министра экономразвития

Воры пробрались в квартиру Максима Нефьодова, пока он был в США на фестивале Burning Man

В центре столицы неизвестные обокрали квартиру первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефьодова, сообщает "Украинская правда".

"Да, была кража. Его длительное время дома не было, поэтому, когда именно кража была, непонятно. В полицию обратились вчера. Внесли сведения в Едрей по ч. 3 ст.185 ("Кража"). Расследуем", – сказала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик. Нефьодов также подтвердил факт кражи.

По данным источников "Украинской правды", из квартиры Нефедова на улице Шелковичной украли двое часов, а также украшения его девушки.

Согласно декларации Нефьодова, он владеет часами Zenith El Primero Automatic (в интернет-магазинах цена на часы этой марки стартует в среднем от 200 000 гривен), а его девушка – кольцом Tiffany.

Судя по фото первого заместителя министра экономического развития и торговли в Facebook, в начале сентября он находился фестивале Burning Man в США.

Ранее в полиции предложили простые советы, которые помогут уберечь квартиру от воров. Среди рекомендаций – не хвастаться отпуском в соцсетях и дружить с соседями.

Напомним, в июле столичные правоохранители пресекли деятельность банды квартирных воров. Ими оказались четверо местных жителей, трое из которых уже были неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений.