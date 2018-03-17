В центре Киева ограничили движение транспорта и стянули полицию

Сегодня, 21:52

Сейчас в этом районе скандируют активисты


Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

В центре Киева ограничили движение транспорта по улице Крещатик и стянули правоохранителей, передает УНН.

Сейчас движение транспорта частью улицы Крещатик в районе Европейской площади не осуществляется. При этом здесь аккумулировали несколько автобусов, вблизи которых находятся правоохранители.

В то же время пользователь Facebook Людмила Сивухина, которая находится в районе Майдана Независимости, сообщила, что происходит "установление сцены". Сейчас в этом районе скандируют активисты.

При этом присутствующие активисты заявляют о якобы блокировке авто, в котором находится оборудование для завтрашнего мероприятия. "Активисты просят открыть и посмотреть, что в машине только колонки и микрофоны", – добавила одна из пользователей соцсети.

Добавим, 18 марта на Майдане Независимости в Киеве планируют провести вече, об организации которого заявили в РНС, лидер которого – экс-глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

Также сообщалось, что 18 марта под дипломатическими представительствами Российской Федерации в Украине пройдут акции против "голосования за Путина" на территории Украины
активисты, саакашвили, Крещатик, движение транспорта

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Северион Дангадзе. Фото: rns.org.ua

Суд оставил за решеткой соратника Саакашвили, подозреваемого в оплате акций протеста

Сегодня, 15:45

Севериону Дангадзе не дали выйти под домашний арест

Украина

Сторонники Саакашвили под Радой. Фото: AFP

Соратник Саакашвили опознан как человек, оплачивавший акции протеста в Киеве

14 Марта, 20:46

Во время следственных действий Дангадзе "вел себя нервно", говорит Луценко
Загрузка...

Транспорт

Северный мост

В Киеве ограничат движение по Северному мосту

13 Марта, 04:40

Ограничения будут действовать 13 марта  

Политика

Михеил Саакашвили. Фото: AFP

В ГПУ подтвердили приостановление следствия по делу Саакашвили

12 Марта, 21:26

Досудебное расследование уголовного производства в отношении соратника Саакашвили - Севериона Дангадзе - продолжается
Загрузка...