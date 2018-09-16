В центре Киева полиция задержала агрессивного водителя: его усмирили наручниками

В Киеве на Бессарабской площади полицейские задержали водителя с признаками алкогольного опьянения. Перед остановкой он врезался на автомобиле Chevrolet в столб дорожного знака. Об этом сообщает Информатор.

О подозрительной легковушке правоохранителям сообщили очевидцы.

По их словам, на парковку подъезжал автомобиль Chevrolet. Перед остановкой машина врезалась в столб дорожного знака. После чего, двое молодых людей вышли из машины и отправились в супермаркет. Уже тогда очевидцы заподозрили, что водитель нетрезв, и задержали его вместе с пассажиром до прибытия патрульной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Киеве пьяный водитель устроил ДТП, машины разбросало по дороге

Отмечается, что водитель начал вести себя агрессивно и отрицал, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Полиции пришлось одеть на него наручники и доставить в управление.

Подробности происшествия уставливает следствие.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее в Киеве на площади Космонавтов пьяный водитель на Opel разбил свою машину, вылетев с дороги в бетонное ограждение.

Также сообщалось, что в спальном районе Киева за рулем автомобиля Toyota остановили пьяного мужчину. Им оказался Олег Ляшок, в прошлом – помощник прокурора, прокурор, а сейчас – работник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Драгер задулся на 2,58 промилле алкоголя, при этом водитель угрожал задержавшим его правоохранителям.