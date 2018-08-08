В центре Киева поймали двух молодых воров, обокравших спящего мужчину

В Киеве два парня на Майдане Независимости подошли к спящему незнакомцу украли у него часы. Один из злоумышленников отстегнул ремень и забрал себе ценную вещь, после чего они разошлись в разные стороны. Между тем в это время неподалеку сотрудники уголовного розыска патрулировали территорию и, заметив грабителей, решили за ними проследить, сообщает ГУ НП Киева.

Заметив внимание полицейских, парни попытались убежать, однако правоохранители задержали их.

Нарушителями оказались 24-летний иностранец и 28-летний уроженец Симферополя.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, в июле в столице задержали грабителя, который с начала марта совершил ряд нападений на кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука и Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного нападениями, составляет около 32 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, что суд в Киеве приговорил в четырем годам тюрьмы серийного грабителя. Мужчина отбирал у прохожих телефоны и деньги.

Напомним, в Вишневом под Киевом посреди улицы на частного предпринимателя напали двое грабителей. Одного из злоумышленников сумели задержать: им оказался уроженец Винницкой области.



