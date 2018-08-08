В центре Киева поймали двух молодых воров, обокравших спящего мужчину

Сегодня, 15:21

Парни отобрали у незнакомца часы, но были пойманы полицией

В центре Киева поймали двух молодых воров, обокравших спящего мужчину
Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В Киеве два парня на Майдане Независимости подошли к спящему незнакомцу украли у него часы. Один из злоумышленников отстегнул ремень и забрал себе ценную вещь, после чего они разошлись в разные стороны. Между тем в это время неподалеку сотрудники уголовного розыска патрулировали территорию и, заметив грабителей, решили за ними проследить, сообщает ГУ НП Киева.

Заметив внимание полицейских, парни попытались убежать, однако правоохранители задержали их.

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Нарушителями оказались 24-летний иностранец и 28-летний уроженец Симферополя.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, в июле в столице задержали грабителя, который с начала марта совершил ряд нападений на кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука и Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного нападениями, составляет около 32 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, что суд в Киеве приговорил в четырем годам тюрьмы серийного грабителя. Мужчина отбирал у прохожих телефоны и деньги.

Напомним, в Вишневом под Киевом посреди улицы на частного предпринимателя напали двое грабителей. Одного из злоумышленников сумели задержать: им оказался уроженец Винницкой области.
Киев, грабители, задержали, уголовное производство
Источник:

"Сегодня"

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