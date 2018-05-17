В центре Киева проходит одновременно четыре митинга

По приблизительным подсчетам, под мэрией собралось около 500 человек

В Киеве под зданием мэрии на Крещатике проходит сразу четыре митинга.

Как сообщает 44.ua, на первом митинге активисты требуют от мэра Виталия Кличко выполнить данное год назад обещание – построить коммунальный детский сад в ЖК "Мирославичи" на Троещине.

Еще одни митингующие требуют от власти законного оформления земли на Троещине, где был ранее возведен ЖК "Жемчужина". По словам активистов, без соответствующего разрешения дом остается без воды, электричества и других коммуникаций, необходимых для нормального существования жителей многоэтажки.

Также параллельно проходит митинг людей, поддерживающих автора альтернативного проекта трехуровневой Шулявской развязки Виктора Петрука. Участники акции требуют прозрачного конкурса по выбору лучшего проектного решения Шулявской развязки. Также они выступают против строительства на Шулявке моста-четырехлистника, который, по их мнению, не улучшит там транспортную систему. По словам автора альтернативного проекта моста, сейчас утвержденный проект является почти аналогом современного путепровода.

Кроме того, они принесли под здание торт и гвоздики, чтобы отметить 60-летие строительства нынешней развязки, которая была построена по устаревшему советскому проекту.

Среди митингующих также была замечена группа людей, которая представилась как обманутые инвесторы "Элита-Центра".

Всего, по приблизительным подсчетам, под мэрией собралось около 500 человек.