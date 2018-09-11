В центре Киева произошла стрельба: ранена 20-летняя девушка

Во вторник, 11 сентября, в центре Киева по ул. Большая Васильковская, 52 неизвестный мужчина открыл стрельбу и ранил молодую девушку. Об этом газете "Сегодня" сообщили в Нацполиции столицы.

По данным правоохранителей, стрельба произошла около 14:50. "Нам поступило сообщение от медиков, что по адресу Большая Васильковская, 52 20-летняя девушка получила ранение в плечо, когда сидела на скамейке во дворе этого дома. Она была доставлена в больницу", – сообщил источник издания.

Предварительно было установлено, что стреляли из травматического пистолета. В данный момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Местные жители указали на балкон, из которого, по мнению граждан, велась стрельба. Полицейские уже выяснили, что там проживают мужчина и женщина.

"Сотрудники полиции в этой квартире проводят обыск", – сообщили "Сегодня" в полиции.

Напомним, 5 сентября в Киеве неадекватный мужчина открыл стрельбу по троллейбусу с пассажирами. Стрелка сумели обезоружить, задержать и передать полиции прохожие, которые стали свидетелями стрельбы.

Кроме того, в конце марта 2018 года двое водителей устроили на дороге "дуэль" за право проезда. Инцидент произошел на проспекте Глушкова, двое шоферов не могли решить, кому из них ехать первым.