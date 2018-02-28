В центре Киева сожгли Lexus адвоката "бриллиантовых прокуроров"

В ночь на 27 февраля во дворе жилого дома подожгли иномарку. Происшествие случилось на улице Михаила Омельяновича-Павленко.

Авто загорелось примерно в 23:40. Двое мужчин бросили под припаркованный Lexus сумку и скрылись. После этого машина вспыхнула. Сумка была наполнена пластиковыми бутылками с зажигательной смесью. Какой именно — установит следствие, сообщает Информатор.

Горящую машину заметил охранник автостоянки. Он пытался потушить пожар огнетушителем, но это не дало никаких результатов. Мужчина вызвал спасателей и патрульных. У Lexus полностью выгорел двигатель. Пламя также задело припаркованную рядом Volvo. В автомобиле немного поплавился бампер и радиаторная решетка. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Никто не пострадал.

Как удалось выяснить, машина 2005 года производства принадлежит адвокату Виктору Петруненко. Он утверждает, что поджог его Lexus — это предупреждение. По его словам, таким образом его пытаются запугать. Поэтому намерен просить у правоохранителей выделить ему охрану.

Виктор Петруненко более известен как адвокат Леонида Кучмы. Также в свое время он защищал многих известных лиц, в том числе главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца и одесского бизнесмена Вадима Альперина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Ровно депутату сожгли иномарку

Напомним, на минувшей неделе одесские спасатели дважды выезжали тушить пылающие автомобили. Так, во вторник днем на улице Торговой загорелся внедорожник Volkswagen. Огонь повредил моторный отсек и приборную панель машины.

А в ночь на среду загорелся автомобиль марки Lexus, припаркованный возле жилого дома в Обсерваторном переулке. Машина сгорела полностью. По неподтвержденным данным, авто могло принадлежать одному из депутатов горсовета. "Предварительная версия — самовозгорание", — заявили в облуправлении полиции.

Напомним, ранее в Киеве сожгли авто общественного активиста, который, в частности, участвовал в поисках убитой правозащитницы Ирины Ноздровской. Пожар начался ночью на парковке жилой многоэтажки. Задело и несколько соседних автомобилей.