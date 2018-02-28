В центре Киева сожгли Lexus адвоката "бриллиантовых прокуроров"
Горящую машину заметил охранник автостоянки
фото informator.ua
фото informator.ua
фото informator.ua
фото informator.ua
фото informator.ua
В ночь на 27 февраля во дворе жилого дома подожгли иномарку. Происшествие случилось на улице Михаила Омельяновича-Павленко.
Авто загорелось примерно в 23:40. Двое мужчин бросили под припаркованный Lexus сумку и скрылись. После этого машина вспыхнула. Сумка была наполнена пластиковыми бутылками с зажигательной смесью. Какой именно — установит следствие, сообщает Информатор.
Горящую машину заметил охранник автостоянки. Он пытался потушить пожар огнетушителем, но это не дало никаких результатов. Мужчина вызвал спасателей и патрульных. У Lexus полностью выгорел двигатель. Пламя также задело припаркованную рядом Volvo. В автомобиле немного поплавился бампер и радиаторная решетка. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Никто не пострадал.
Как удалось выяснить, машина 2005 года производства принадлежит адвокату Виктору Петруненко. Он утверждает, что поджог его Lexus — это предупреждение. По его словам, таким образом его пытаются запугать. Поэтому намерен просить у правоохранителей выделить ему охрану.
Виктор Петруненко более известен как адвокат Леонида Кучмы. Также в свое время он защищал многих известных лиц, в том числе главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца и одесского бизнесмена Вадима Альперина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Напомним, на минувшей неделе одесские спасатели дважды выезжали тушить пылающие автомобили. Так, во вторник днем на улице Торговой загорелся внедорожник Volkswagen. Огонь повредил моторный отсек и приборную панель машины.
А в ночь на среду загорелся автомобиль марки Lexus, припаркованный возле жилого дома в Обсерваторном переулке. Машина сгорела полностью. По неподтвержденным данным, авто могло принадлежать одному из депутатов горсовета. "Предварительная версия — самовозгорание", — заявили в облуправлении полиции.
Напомним, ранее в Киеве сожгли авто общественного активиста, который, в частности, участвовал в поисках убитой правозащитницы Ирины Ноздровской. Пожар начался ночью на парковке жилой многоэтажки. Задело и несколько соседних автомобилей.