В центре Киева у здания обвалился фасад

Движение по тротуару и по улице частично ограничено

На улице Ярославов Вал, 19, в Киеве произошло частичное обрушение верхней части фасада здания.











Обошлось без пострадавших. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Обошлось без пострадавших. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Обошлось без пострадавших. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Обошлось без пострадавших. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Обошлось без пострадавших. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как пишет "Киев Оперативный" в Facebook, к счастью, обошлось без пострадавших. Движение по тротуару и по улице частично ограничено.

Ранее мы сообщали, что в апреле в Киеве рухнула подпорная стена возле дома, где проживал легендарный авиаконструктор Игорь Сикорский (ул. Ярославов Вал, 15). Кирпичная стена (толщиной в один кирпич) долгое время стояла под наклоном, на ней было несколько предупреждающих об опасности табличек. За стеной проходит газовая труба.

Также мы сообщали, что стали известны подробности ЧП с другой обвалившейся стеной в Киеве.

Напомним, на улице Антоновича, 14-б, рухнула старая кирпичная стена, которая находилась между двумя домами. Кирпичами было повреждено два автомобиля — BMW и Lexus, а также повреждена газовая труба низкого давления. Без газоснабжения остались обитатели четырех жилых домов. Никто из людей физически не пострадал.

Напомним, в мае 2017 года в доме на ул. Богдана Хмельницкого, 68, известном киевлянам как "Ролит", произошло серьезное происшествие. Обвалился кусок балкона на третьем этаже.