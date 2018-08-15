В Чернобыльской зоне полицейские задержали двоих сталкеров-иностранцев

Сегодня, 18:27

Правонарушители проникли в зону отчуждения с целью экстремального туризма

Фото: ГУНП в Киевской области
Фото: ГУНП в Киевской области

В Чернобыльской зоне задержали иностранцев, которые незаконно проникли в зону отчуждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в районе объекта "Чернобыль – 2" были обнаружены два 25-летних граждан республики Польша, незаконно проникли на территорию вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма и были задержаны сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей уже составили административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

На данный момент материалы направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.

Ранее в Чернобыльской зоне полицейские задержали двоих 23-летних молодых людей, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма. 

Перед этим в Чернобыльской зоне полицейские задержали пятерых сталкеров
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