В Чернобыльской зоне полицейские задержали двоих сталкеров-иностранцев

Правонарушители проникли в зону отчуждения с целью экстремального туризма

В Чернобыльской зоне задержали иностранцев, которые незаконно проникли в зону отчуждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в районе объекта "Чернобыль – 2" были обнаружены два 25-летних граждан республики Польша, незаконно проникли на территорию вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма и были задержаны сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей уже составили административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

На данный момент материалы направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.

Ранее в Чернобыльской зоне полицейские задержали двоих 23-летних молодых людей, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма.

Перед этим в Чернобыльской зоне полицейские задержали пятерых сталкеров.