В детском лагере в Пуще-Водице отравились трое детей

Также пострадали двое взрослых, которые их сопровождали

В одном из летних лагерей в Пуще-Водицы зарегистрировали пять случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Пострадавшие – трое детей и двое взрослых, сообщает Госпотребслужба столицы.

Симптомы заболевания заметили у отдыхающих – участников танцевального кружка Лицея "Подол" №100 и взрослых, которые их сопровождали, 15 августа. Сообщается, что группа из 20 детей и 4 взрослых приехала в лагерь по путевкам 13 августа.

"Заболевшие дети проживали в оздоровительном учреждении в одной комнате", – уточнили в Госпотребслужбе.

Двоих детей скорая помощь доставила в больницу №1. Их осмотрел врач. Школьников по требованию родителей выписали в тот же день. Еще одного ребенка родители забрали сразу после осмотра медика. Взрослые от госпитализации отказались.

Специалисты ведовства провели проверку лагеря и выяснили, что он работает с нарушениями. В частности, оно открылось без акта приема, перерыв между сменами для проведения генеральной уборки и санитарной обработки составляет менее двух дней, а меню не согласовано с госсужбами.

Кроме того, помещения пищеблока не удерживаются в чистоте, а холодильник, где хранится мясо и рыба, имеет признаки коррозии.

"В связи с выявленными нарушениями были отобраны образцы пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды для проведения лабораторных исследований, которые еще продолжаются, а заведения вручено предписание об устранении нарушения требований законодательства", – сообщает Госпотребслужба.

Между тем, по состоянию на сегодняшний день, больше в лагере никто не заболел.

Напомним, в Киеве на прошлой неделе число пострадавших в результате отравления шаурмой увеличилось до 93 человек.

Тем временем еще одну массовую вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района: здесь пострадало 18 человек, в том числе два ребенка. Заболевание также связывают с употреблением шаурмы. И хотя эпидрасследование еще продолжается, к торговой точке уже есть ряд претензий. К примеру, нарушение температурного режима и срока хранения продуктов.