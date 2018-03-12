В Фастове девушки избили женщину ногами и забрали сумку с деньгами

Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух девушек, которые подозреваются в нападении на женщину с целью грабежа. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Инцидент произошел в Фастове. Две девушки, одна из них несовершеннолетняя, напали на женщину, начали ее толкать, а потом бить ногами. Одна из злоумышленниц выхватила у потерпевшей сумку с деньгами и мобильным телефоном на общую сумму более 230 тыс. грн.

После этого они сели в машину, где их ждали двое парней, и скрылись с места преступления. Похищенное девушки разделили между собой.

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Злоумышленниц подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в крупных размерах) УК Украины. Действия мужчин квалифицированы по ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) и ст. 198 (заранее не обещанное получение, хранение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем при отсутствии признаков легализации доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Обвиняемые парни признали свою вину, обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу, злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщалось, 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк на странице в Фейсбуке сообщил, что неизвестные избили народного депутата, члена политсовета ВО "Свобода" Юрия Левченко на акции против незаконной застройки на Татарке в Киеве. По его данным, нардепа избили до потери сознания, а также несколько раз брызнули в глаза из баллончика. Левченко госпитализирован.

Также на станции киевского метрополитена задержали злоумышленников, которые избили полицейского.