В гараже бывшего бойца батальона "Киев-2" обнаружен арсенал оружия

Сегодня оперативники военной прокуратуры обнаружили у бывшего военного батальона "Киев-2" арсенал оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых устройств без предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Было выявлено 4 ручных противотанковых гранатомета (2 – РПГ-26, 2 – РПГ-22), 4 мины МОН 50, 25 тротиловых шашек весом 200 г каждая, 4 тротиловых шашки весом 400 г, около 2 кг пластида, 27 гранат РГД-5, 15 гранат Ф-1, одна тротиловая шашка, 12 электродетонаторов и одна зажигательная трубка, патроны к автоматическому оружию калибра 7,62х54 мм, 6,62х39 мм и 5,45х39 трассирующие, всего более 4000 штук", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что указанным гаражным помещением пользуется бывший военнослужащий батальона "Киев-2".

"В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, в дальнейшем планируется задержание бывшего военнослужащего батальона "Киев-2" в порядке ст. 208 УПК Украины, подготовка уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в прокуратуре.

Батальон Киев-2 был сформирован из членов Самообороны Майдана в 2014 году. Костяк подразделения составили бывшие военные с афганской сотни и активисты праворадикального движения С14. Батальон входил в состав МВД.

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