В Голосеевском районе Киева Dacia сбила отца с ребенком

На Голосеевском проспекте в Киеве произошло ДТП. Водитель автомобиля Dacia сбил мужчину с ребенком, переходивших дорогу, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Врачи скорой помощи увезли ребенка в критическом состоянии в реанимацию, он находился в бессознательном состоянии. У мужчины также открытый перелом. Дорогу на месте ДТП перекрыли.

Напомним, на Нивках в Киеве сбили бабушку, перебегавшую дорогу за 10 метров до перехода. Женщина получила несколько переломов. Водитель пытался избежать столкновения, но не успел затормозить. Женщину госпитализировали.

Кроме того, на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ДТП. Автомобиль Volkswagen столкнулся с Toyota, после чего перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, где снес Toyota Camry, BMW и Daewoo Lanos. Водитель Volkswagen пребывает в критическом состоянии без сознания, его отвезли в реанимацию.

Также накануне в Киеве из-за гонок с полицией полностью сгорел Mercedes. Водитель не захотел остановиться после нарушения ПДД и лишился автомобиля. Авария произошла на Воздухофлотском проспекте. Водитель не пострадал, он успел выскочить из автомобиля и даже забрал личные вещи.