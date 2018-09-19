В Голосеевском районе Киева Dacia сбила отца с ребенком

Сегодня, 16:18

Малыш в реанимации в бессознательном состоянии

Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua

На Голосеевском проспекте в Киеве произошло ДТП. Водитель автомобиля Dacia сбил мужчину с ребенком, переходивших дорогу, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Врачи скорой помощи увезли ребенка в критическом состоянии в реанимацию, он находился в бессознательном состоянии. У мужчины также открытый перелом. Дорогу на месте ДТП перекрыли.

Напомним, на Нивках в Киеве сбили бабушку, перебегавшую дорогу за 10 метров до перехода. Женщина получила несколько переломов. Водитель пытался избежать столкновения, но не успел затормозить. Женщину госпитализировали.

Кроме того, на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ДТП. Автомобиль Volkswagen столкнулся с Toyota, после чего перевернулся на крышу и вылетел на тротуар, где снес Toyota Camry, BMW и Daewoo Lanos. Водитель Volkswagen пребывает в критическом состоянии без сознания, его отвезли в реанимацию.

Также накануне в Киеве из-за гонок с полицией полностью сгорел Mercedes. Водитель не захотел остановиться после нарушения ПДД и лишился автомобиля. Авария произошла на Воздухофлотском проспекте. Водитель не пострадал, он успел выскочить из автомобиля и даже забрал личные вещи.

фото: Сергей Николаев

авария, ДТП, водитель, ПДД, автомобиль, Нарушения ПДД, без сознания, Dacia
Источник:

dtp.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: ГУНП во Львовской области

Во Львовской области легковушка вылетела из моста в кювет: пострадали четверо иностранцев

15 Июля, 19:32

В результате аварии травмы получила несовершеннолетняя девушка

Днепр

ДТП в Днепре: из-за собаки перевернулось авто

30 Мая, 15:52

На проспекте Филиппа Орлика, неподалеку от Шевченковского отделения полиции, перевернулось авто марки ВАЗ-21099
Загрузка...

Днепр

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Жуткое ДТП в Днепре: под колесами Lexus погибли два пешехода

5 Августа, 14:53

Мужчина и женщина скончались на месте аварии

Другие страны

Абдулла Арипов. Газета.uz

Премьер Узбекистана попал в ДТП, его госпитализировали

20 Августа, 16:15

Инцидент произошел вечером 19 августа по дороге из Бекабада в Ташкент
Загрузка...