В Голосеевском районе Киева в подземном переходе обнаружили убитого мужчину

Предварительно, смерть наступила в результате ножевого ранения в сердце, на месте происшествия работают эксперты, кинологи

Ночью оперативный дежурный по линии 102 получил сообщение о том, что в подземном пешеходном переходе в Голосеевском районе Киева лежит окровавленный человек

На место происшествия срочно выехали патрульные и врачи "скорой". На месте, указанном свидетелем, было обнаружено тело мужчины в крови без признаков жизни. Предварительно, смерть наступила в результате ножевого ранения в сердце. На месте происшествия работают эксперты, кинологи. Обстоятельства убийства выясняются.

Ранее в Киевской области произошло жуткое преступление. В селе Красиловка Иванковского района безработный 56-летний местный житель убил своего 49-летнего соседа топором.

По данным полиции, подозреваемый признался в содеянном. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Вещественное доказательство – топор – изъяли.

Напомним, в Переяслав-Хмельницком Киевской области парень, став на защиту своей невесты, убил ее отца. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Жених таким образом отреагировал на ссору своей девушки с ее отцом. Толкнул 47-летнего мужчину и он упал, ударившись головой о железную батарею. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью", – говорится в сообщении.

Ранее в июне в с. Гореничи в автомобиле Range Rover было обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями.

Отметим, что киевляне все чаще жалуются на рост преступности в городе. По данным столичной полиции, в криминальных антилидерах по количеству совершенных преступлений с начала этого года оказались Шевченковский, Соломенский и Голосеевский районы. Меньше всего происшествий было зафиксировано на Печерске, Подоле и в Деснянском районе.