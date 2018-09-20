В ходе столкновений под Радой пострадали четыре человека

Сегодня, 13:44

Красный Крест сообщает о двух пострадавших полицейских и двух митингующих

Фото: Нацполиция Киева
Фото: Нацполиция Киева

В результате столкновений под зданием Верховной Рады пострадали четверо человек. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на представителей Красного Креста.

По данным издания, травмы получили двое полицейских и двое протестующих. На данный момент в Нацполиции Киева отмечают, что под парламентом происходит запланирована акция с массовым участием граждан.

"Активисты, пытаясь попасть в здание парламента, начали прорывать полицейский кордон. В результате между правоохранителями и митингующими возникла потасовка. Кроме этого, участники акции бросили петарду. Никто не пострадал. При обеспечении правопорядка сотрудник полиции, зацепившись за металлическое ограждение, получил травму ноги", – уточнили в полиции.

По данным правоохранителей, под Радой находится 1200 правоохранителей и 800 митингующих.

Вместе с тем, некоторые СМИ сообщают о том, что прозвучали взрывы во время столкновения активистов "Национального корпуса" и полиции. Предположительно речь идет о шумовых взрывпакетах.

Напомним, под зданием парламента проходит одновременно несколько митингов. В частности, представители "Нацкорпуса" протестуют против выдачи властями Украины добровольцев в страну-агрессор.

Как известно, 17 сентября активисты "Национального корпуса" и С14, а также других националистических организаций провели акцию протеста под зданием ГПУ из-за экстрадиции в РФ Тимура Тумгоева, которого активисты называли добровольцем ВСУ. Во время протестов произошли столкновения, пострадали 7 полицейских и несколько протестующих.
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Источник:

Радио Свобода

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