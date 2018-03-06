В Исламском центре в Киеве якобы нашли запрещенную литературу

Во вторник утром в Киеве прошел обыск в Исламском культурном центре (улица Дегтяревская, 25).

Об этом в Facebook сообщил муфтий в Духовном управлении мусульман Украины "УММА" Саид Исмагилов.

"Сегодня в 6.30 утра СБУ, полиция и представитель прокуратуры со своими понятыми, общим количеством около 20 человек приехали с обыском к Исламскому культурному центру в Киеве, заблокировала как проезд в мечеть, так и вход во двор мечети. На месте в утренние часы присутствовал только охранник. Было предъявлено постановление на обыск и на поиск литературы "пропагандирующей культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию". Охраннику запретили осуществить телефонный звонок, позвать других понятых, вызвать сотрудников Исламского культурного центра", – пишет Исмагилов.

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По его словам, компания силовиков вместе с понятыми разделилась на несколько групп, а охранник физически мог находиться только с одной группой. "Пока он по требованию открывал библиотеку и гимназию, другая группа с помощью лома выломала двери в книжный магазин и проводила там обыск без представителей Исламского культурного центра", – отметил муфтий.

Исмагилов утверждает, что силовики подбросили в книжный магазин, и в учительскую комнату в гимназии, восемь книг, которые затем предъявили охраннику как доказательства. "В это же время проходил обыск в квартире ответственного за библиотеку – шейха Тарика Сархана, где под морозильную камеру были подброшены две книги, а затем изъяты и предъявлены в качестве доказательств", – пишет он.

В то же время в пресс-службе прокуратуры Киева сообщили о факте возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

В ходе досудебного расследования 6 марта сотрудники прокуратуры и СБУ на основании постановлений суда провели обыски в помещениях общественной организации и по месту жительства фигурантов производства на территории Киева и Полтавы.

"По результатам обысков изъяты произведения, содержащие пропаганду культа насилия, жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, что подтверждается выводами экспертных исследований, а также другие виды литературы, по которым будут назначены экспертизы. Общее количество изъятых экземпляров составляет около 100 единиц", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее мы сообщали, что детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в личном кабинете судьи Шевченковского районного суда города Киева.

В январе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в Администрации морпортов, расположенной в центре Одессы.