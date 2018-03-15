В историческом центре Киева произошел пожар

Загорелся утеплитель на уровне восьмого этажа между двумя зданиями

В центре Киева произошел пожар.

Как сообщили в ГС ЧС в столице, 15 марта в 14:37 спасателям поступила заявка о пожаре на ул. Владимирской, 49А.

После проведения разведки стало известно, что загорелся утеплитель на уровне восьмого этажа между двумя зданиями.

В 15:36 пожар был локализован на площади 20 кв. м. В 15:49 пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных при пожаре нет.

На месте происшествия работало 2 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава. Причины возгорания установит следствие.

Напомним, ранее мы сообщали, что в четверг, 15 марта, в районе станции Киевского метрополитена "Красный Хутор" в Дарницком районе столицы начался пожар.

13 марта в Киеве произошел крупный пожар в складском помещении на улице Туполева, 17-ж.

Недавно в Киеве боролись с масштабным пожаром. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 9 марта, на ул. Стеценко. "По прибытию на место вызова было установлено, что произошло загорание в ангаре размером 250х150 м, в автобусе PAZ, с распространением огня на рядом расположенные автобусы. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось спасти 30 автобусов и предотвратить распространение пожара по всей площади ангара", – рассказали в ГСЧС.