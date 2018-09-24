В известном парке Киева украли недавно посаженные деревья

В "Киевзеленстрое" подсчитали, сколько зелени и цветов исчезло с начала года

Сотрудники КП СЗН Шевченсковского района пожаловались на очередной вопиющий случай воровства зеленых насаждений. На предприятии рассказали, что на прошлой неделе в парке "Сырецкий" высадили туи. Но деревья уже на следующий день исчезли – их за ночь выкопали злоумышленники.

"Мы стараемся сделать парки зелеными. Будьте сознательными. Не воруйте деревья!" – обращаются коммунальщики к жителям.

По данным КО "Киевзеленстрой", всего с начала года в столице украли 1045 кустов, 1078 цветов, еще 273 куста и 41 дерево были уничтожены. Сотрудники коммунальных служб обращаются к горожанам с просьбой вызывать полицию, если стали свидетелем воровства зеленых насаждений.









Напомним, несколько дней назад детскую площадку на Позняках украсили черепахой-гигантом и крокодилом. Дети в восторге от новых скульптур.

Кроме того, на бульваре Бучмы на Березняках высадили уникальные деревья на шпалерах. Технология не новая, но требует много времени и терпения. Главным преимуществом шпалерного метода является необычный вид деревьев, а также создание большого количества тени, что делает его привлекательным для зон отдыха.