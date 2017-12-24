В КГГА предупредили киевлян об опасности на улицах города

В Киевской горадминистрации сообщают об сильных порывах ветра, которые несут еще одну угрозу

Сильные порывы ветра 15-50 м/с и перепады температуры приводят к образованию сосулек на крышах зданий и деревьях в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что помимо ветра, синоптики прогнозируют 3-5 градусов тепла, что приводит к таянию снега.

"Усиление скорости ветра до 15-20 м/с и в результате температурных перепадов, на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях массово образуются ледяные сосульки. Поэтому особенно опасно пребывание у крыш домов – возможно падение снега, наледи и сосулек. Обращаемся к жителям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными на улицах", – говорится в сообщении.

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Киевские власти советуют киевлянам обращать внимание на наличие опасных ледяных образований на крышах, не заходить за пределы установленных ограждений, владельцам автотранспорта не парковать свои машины возле домов.

Как сообщалось, во вторник спасатели "Киевской службы спасения" отчитались о том, как вместе с коммунальными службами столицы в течение суток ликвидировали последствия снегопада.

Отметим, что движение на въезде в Киев было существенно затруднено из-за грузовиков. Патрульные говорили, что дальнобойщики умышленно блокировали въезды в Киев.