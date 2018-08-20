В КГГА рассказали, когда восстановят движение транспорта на ул. Антоновича, где из-за ливня провалился асфальт

Сегодня, 01:05

На Антоновича ведутся работы по прокладке тепловой сети

Фото: facebook, Анастасия Багалика
Фото: facebook, Анастасия Багалика

Движение автотранспорта на ул.Антоновича в Киеве, где из-за ливня провалился асфальт, пообещали полностью возобновить не позднее, чем 20 августа днем, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на руководителя КП "Киевавтодор" Александра Густелеева.

"Работы будут продолжаться в течение всей ночи. "Киевавтодор" прилагает максимум усилий, чтобы как можно скорее ликвидировать провал дорожного покрытия на ул.Антоновича и минимизировать неудобства для киевлян. Уже завтра в середине дня движение транспорта по улице Антоновича планируем полностью восстановить", – отметил Густелев.

Как отмечается, участок проезжей части ул.Антоновича от ул. Физкультурной к Жилянской был разрушен ночью в результате непогоды.

По словам Густелева, на Антоновича, по заказу КП "Киевтеплоэнерго", ведутся работы по прокладке тепловой сети.

"Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть и разрушили конструктивные слои дорожного покрытия. Со второго часа ночи субботы дорожники непрерывно работают над ликвидацией последствий аварийной ситуации", – отметил руководитель "Киевавтодора".

Напомним, не успел Киев оправиться после сильного ливня, который прошелся по городу 15 августа, как его опять затопило – в некоторых местах ливнестоки не справились, и улицы столицы превратились в каналы.

После того, как столичные улицы в очередной раз затопил ливень, в центре Киева, неподалеку от станции метро "Олимпийская", на проезжей части возле пересечения улиц Жилянской и Антоновича провалился асфальт.

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды после того, как улицы Киева затопило в субботу, 18 августа. Они убирают поваленные деревья с проезжих частей и улиц, а также чистят дороги от грязи. Все транспортные маршруты в столице работают в обычном режиме, сообщил заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий.
КГГА, потоп, непогода, коммунальщики, киевавтодор, движение транспорта
Источник:

"Сегодня"

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