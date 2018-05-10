В Киев вернулся ботулизм: мужчина чуть не умер после вяленой рыбы

В Киеве зарегистрировали новый случай ботулизма. Мужчина поел вяленой рыбы и чуть не умер. Врачи призывают не покупать пищу на стихийных рынках. Только за прошлый год ботулизмом в Украине заболели более 90 человек, девять из них спасти не удалось.

В Александровскую клиническую больницу Киева обратился мужчина. После ужина с вяленой рыбой он почувствовал головокружение в голове, нарушение зрения и тошноту.

Прием пищи закончился в реанимации инфекционного отделения. Медики говорят: мужчина вовремя обратился, поэтому его удалось спасти. Он до сих пор лечится, но общаться с нами пока не готов.

"Он съел ту часть, которая обычно приводит к заболеванию ботулизмом. Это часть с икрой, часть у живота, рыба было не потрошена и не чищена", – говорит Людмила Минова, заведующая инфекционным отделением Александровской клинической больницы города Киева.

В Госпродпотребслужбе проверили место стихийной торговли, где мужчина покупал рыбу, но продавца за прилавком не было.

"Сегодня там один человек, завтра другой, документов нет. По этому случаю, по сбору информации мы проинформировали полицию. Никакой реакции полиции не было", – говорит Александр Овчаренко, первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы Киева.

В том, что непроверенную рыбу продают в столице под открытым небом, съемочная группа "Сегодня" убедилась собственными глазами. Документы спрашиваем вместе с представителем Союза потребителей Украины Михаилом Шарковым. Продавцы сразу товар прячут, и даже убегают от нас.

Нет документов и в магазине, где продают пиво и закуски.

Специальная сыворотка, которая может спасти от летальных последствий ботулизма, есть даже не в каждой больнице. В профильном министерстве сообщили: в ближайшее время начнут закупать препараты. Медики же советуют отказаться от сомнительной рыбы: она может стоить жизни.

Напомним, ранее Международный комитет Красного Креста передал Украине вакцины против столбняка и ботулизма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ранее программа развития ООН предоставила Минздраву сыворотку против ботулизма на 2,5 млн грн