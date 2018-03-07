В Киеве 11-летний мальчик тяжело пострадал на ж/д переходе

Сегодня, 14:01

После ЧП ребенка подобрали машинисты электрички, сейчас он в коме

 

Мальчик сильно пострадал. Фото: facebook.com/andrey.bartosh
Мальчик сильно пострадал. Фото: facebook.com/andrey.bartosh

В Киеве в районе ж/д перехода на станции "Троещина 2" пострадал 11-летний мальчик. Об этом в Facebook сообщил его отец, киевлянин Андрей Бартош.

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Мальчик получил серьезную черепно-мозговую травму. Ночью 7 марта прошла операция, которая продолжалась шесть часов. Сейчас ребенок находится в коме в отделении интенсивной терапии, сообщил Андрей Бартош в комментариях под своим постом.

По словам отца, ребенок был травмирован 6 марта около 16:30-17:00. Мальчик был одет в синюю куртку, при себе у него был зеленый рюкзак. После ЧП его подобрали машинисты электрички.

Андрей Бартош просить возможных свидетелей ЧП звонить по номеру 067 738 23 80.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на железнодорожной станции "Киев-Петровка" на улице Вербовая произошел несчастный случай. Мужчина 1973 года рождения (гражданин Афганистана) попал под один из вагонов грузового поезда сообщением Борщаговка – Дарница. К сожалению, несмотря на все старания врачей, мужчину спасти не удалось.

Также мы писали, что в Броварах Киевской области поезд насмерть сбил молодого парня. Трагедия произошла в пятницу, около 9:30, недалеко от вокзала. Погибшему броварчанину 19 лет. Он переходил дорогу в неустановленном месте и был в наушниках.

Открыто уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июле 2017 года в Киевской области электропоезд сбил насмерть 11-летнюю девочку. Трагедия произошла на железнодорожной станции Боярка Киево-Святошинского района. Тело ребенка нашли в 50 м от перрона.
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Источник:

"Сегодня"

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